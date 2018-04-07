Bloomberg назвал самого богатого человека в Европе

Французский бизнесмен Бернар Арно, который возглавляет холдинг LVMH, признан самым богатым человеком в Европе.

По данным агентства Bloomberg, Арно удалось обойти испанского предпринимателя и создателя компании Inditex Амансио Ортегу с состоянием в 70,2 млрд долларов.

В индексе миллиардеров француз с состоянием в 70,7 млрд долларов занял четвертую позицию. Арно является президентом холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), в которую входят бренды Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Mo"et & Chandon и Hennessy.

Согласно рейтингу, первые три позиции списка по-прежнему занимают американцы - основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос (121 млрд долларов), один из создателей Microsoft Билл Гейтс (91,3 млрд долларов) и инвестор Уоррен Баффетт (86,3 млрд долларов).

Напомним, что основатель Amazon Джефф Безос впервые возглавил рейтинг Forbes и стал самым богатым человеком в мире по версии журнала по итогам 2017 года. Он также стал первым в истории человеком, чьи доходы превысили 100 миллиардов долларов.

По материалам: Bloomberg