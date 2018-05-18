Bloomberg: Сближение с Россией - на данный момент главная политическая цель Германии

"В свете того, что Дональд Трамп сотрясает мировой порядок, канцлер Германии Ангела Меркель вынуждена пойти на сближение с более предсказуемым партнером в Москве", - пишут журналисты Bloomberg Патрик Донахью и Илья Архипов.

Когда президент Путин примет Меркель в Сочи в пятницу, он, скорее всего, заметит перемену в тоне по сравнению с напряженной встречей год назад, когда два лидера столкнулись из-за Украины и вмешательства России в выборы, пишут авторы статьи Патрик Донахью и Илья Архипов. "Теперь они оказались по одну сторону баррикад, пытаясь оградить бизнес от американских санкций, спасти иранскую ядерную сделку, от которой отказался Трамп, и противодействовать возражениям США против нового газопровода, соединяющего Россию и Германию", - говорится в статье.

Сближение с Россией теперь стало главной политической целью в Берлине, по данным высокопоставленного немецкого чиновника, ознакомленного со стратегией администрации канцлера. "Настроения изменились вследствие действий американского президента, который осложняет отношения в традиционном альянсе с Европой и тем самым сводит вместе двух опытных политиков, выдержавших геополитические потрясения, которых связывают напряженные, но хорошо налаженные отношения", - пишут журналисты.

"Для Путина это создаст возможность постепенно свести на нет дипломатическую изоляцию со стороны Европы, которая имеет место с 2014 года, когда Россию исключили из G8. Задачами Меркель будет как продвижение европейских ценностей в эпоху глобализации, так и защита экономических интересов Германии в Иране и России", - отмечают авторы статьи.

"Это включает в себя "Северный поток-2", в завершении строительства которого заинтересованы и Путин, и Меркель, несмотря на возражения США", - пишет издание.

Перед встречей с Путиным Меркель отправила одного из своих главных уполномоченных по улаживанию конфликтов на Украину и в Россию, чтобы устранить сохранившиеся препятствия для "Северного потока-2", говорится в статье.

На глобальном уровне выход Трампа из ядерной сделки с Ираном создал возможность для России продемонстрировать свою незаменимость как партнера, по словам правительственного чиновника, которому известно мнение на этот счет Путина. Иран будет присутствовать в повестке дня как Меркель, так и французского президента Эммануэля Макрона, который приедет на Санкт-Петербургский экономический форум на следующей неделе, сообщает издание.



Патрик Донахью, Илья Архипов