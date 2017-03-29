Боб Дилан согласился принять медаль и диплом Нобелевской премии

Боб Дилан примет медаль и диплом Нобелевской премии по литературе. Об этом в среду, 29 марта, сообщила постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус. Произойдет это в Стокгольме, где 1 и 2 апреля состоятся концерты музыканта. "Церемония будет скромной и интимной, без участия СМИ", - подчеркнула Сара Даниус. По ее словам, по желанию Дилана, присутствовать будут только он сам и представители Шведской академии.

Прояснилась ситуация и вокруг нобелевской лекции Дилана. Музыкант собирается записать ее и передать академии в более поздний срок. Согласно правилам Нобелевской премии, лекция должна быть прочитана в течение шести месяцев после церемонии награждения, которая состоялась 10 декабря 2016 года. Таким образом Дилан должен отправить лекцию академикам до 10 июня.

Неуловимый лауреат

Боб Дилан стал первым в истории музыкантом, которому присудили Нобелевскую премию по литературе. Решение об этом было обнародовано 13 октября 2016 года, после чего Дилан в течение двух недель никак не комментировал это событие.

Попытки Шведской академии связаться с ним не имели успеха, что привело к обвинениям в адрес Дилана в высокомерии. Однако в конце октября он заявил, что примет премию и постарается приехать в Стокгольм, если это будет возможным. В Стокгольм он, однако, не приехал, сославшись на "ранее взятые на себя обязательства".