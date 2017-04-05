Боевик ИГИЛ заявил, что Америкой "руководит идиот" - Reuters

Террористическая группировка ИГИЛ заявила, что США "тонут и управляются идиотом".

С таким заявлением выступил представитель террористов Аби аль-Хассан аль- Мухаджир, пишет Reuters.

"Америка, ты утонула и нет спасителя, ты стала жертвой солдат халифата в каждой части земли", - говорится в заявлении, которое цитирует агентство.

"Нет большего доказательства, чем тот факт, что вами сейчас управляет идиот, который не знает, что такое Сирия, или Ирак, или ислам", - заявил террорист в записи опубликованной в мессенджере Telegram.

Ранее Трамп заявлял о приоритетности борьбы с ИГИЛ при его президентстве. Поддерживаемые США силы ведут борьбу за освобождение от ИГИЛ двух больших городов - Мосул в Ираке и Ракка в Сирии.

Потеря Мосула, последнего большого города контролируемого ИГИЛ в Ираке, нанесет серьезное поражение террористам.