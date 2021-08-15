Боевики "Талибана" без сопротивления захватили ключевой город на востоке Афганистана - Джалалабад

"Талибан" захватил ключевой город на востоке Афганистана

Об этом сообщает Reuters, передает Укринформ.

Отмечается, что в Джелалабаде нет вооруженных столкновений. Губернатор добровольно сдался талибам, поскольку, по его словам, это был "единственный способ спасти жизнь местных жителей".

Фактически, сейчас столица Кабул осталась последним большим городом, который находится под контролем афганского правительства.

Как сообщалось, за последние восемь дней талибы взяли под контроль половину из 34 провинций Афганистана, захватив по меньшей мере 18 провинциальных столиц.

Ранее США, Великобритания и Канада объявили о направлении военных в Афганистан, чтобы помочь согражданам покинуть страну. Между тем парламент Дании одобрил эвакуацию 45 граждан Афганистана, которые работали в консульском отделе посольства страны в Кабуле.