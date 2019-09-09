Более 1500 рейсов авиакомпании British Airways отменены из-за 48-часовой забастовки

Нынешняя акция профсоюзов признана самой крупной в истории британской авиаиндустрии: она может обернуться убытками в $80 млн.

Пилоты британской авиакомпании British Airways начали двухдневную всеобщую забастовку, требуя увеличения заработной платы. Об этом сообщило издание The Telegraph.

На забастовку вышли 4,3 тысячи пилотов. Авиакомпании уже пришлось отменить около 1500 рейсов, что может сорвать планы почти 300 тыс. пассажиров. Забастовку уже назвали самой крупной в истории авиакомпании, которая обернется для British Airways потерями в $80 млн.

Британская ассоциация пилотов авиакомпаний (BALPA) в августе уведомила авиакомпанию о трехдневной акции. После забастовок 9 и 10 сентября, запланирован еще один день промышленной акции на 27 сентября.

BALPA заявляет, что British Airways должна больше платить своим пилотам, однако компания считает выплаты пилотам справедливыми.

Департамент консульской службы МИД Украины порекомендовал украинцам, у которых запланированы вылеты самолетами данной авиакомпании, внимательно отслеживать информацию и обратиться в компанию.

Ранее аэропорт Хитроу в Лондоне отменил 172 рейса из-за запланированной забастовки сотрудников. Протест работников был вызван разногласиями, которые возникли между профсоюзом Unite union и руководством аэропорта относительно размера заработных плат.

Lenta.ua