Более 300 человек уже задержали на акциях в Москве - СМИ

В Москве на акциях протеста задержаны 358 человек. Об этом со ссылкой на свои данные сообщает "ОВД-Инфо", передает УНН.

"Сейчас, по данным ОВД-Инфо, в Москве на акциях против коррупции задержан 358 человек. В 17 московский отделах полиции находятся 322 человека. Еще 36 человек находятся в двух автозаках на Тверской", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщали о задержании в Москве более 130 человек.

В центре Москвы задержали российского оппозиционера Алексея Навального.

Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнала в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.

Как сообщал УНН, полиция заявила об около 8000 активистов в центре Москвы.