Более 50 конгрессменов США заявили о готовности бойкотировать инаугурацию Трампа

Политики недовольны конфликтом Трампа и Льюиса, заявляющего о нелегитимности нового президента из-за российских хакерских атак во время выборов в США.

В США растет число конгрессменов, заявляющих о своем бойкоте инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа. О своем решении сообщили уже более 50 политиков от Демократической партии.Многие политические деятели свое решение объясняют конфликтом Трампа с сенатором Джоном Льюисом, отстаивающим гражданские права и свободы американского народа. Большинство жителей США считают Льюиса героем.

Ранее сенатор назвал новоизбранного президента "нелегитимным" из-за вмешательства российских хакеров в избирательный процесс в США.

"Все это болтовня, болтовня, болтовня - и никаких действий или результата", - написал Трамп в своем Twitter в ответ на слова Льюиса.

Слова Дональда Трампа многие политики расценили как неуважение к коллеге. Конгрессмен из Миннесоты Кейт Эллисон отметила, что Трамп ведет "политику разъединения и ненависти".

Новоизбранный президент также раскритиковал сенатора Джона Льюиса за его утверждение о том, что с 1987 года он не пропустил ни одной инаугурации президента США.

"Ошибка (или ложь)!", - написал Трамп в Twitter

Там же новоизбранный глава государства напомнил о том, что в 2001 году Льюис пропустил инаугурацию Джорджа Буша. По словам представителя конгрессмена, в тот год сенатор также отсутствовал на инаугурации президента в знак протеста.

Ранее конгрессмены уже бойкотировали инаугурации президентов США. Так, в 1973 году 80 политиков не присутствовали на инаугурации 37-го президента США Ричарда Никсона.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января. Новые президент и вице-президент США принесут клятву в Капитолии и примут участие в инаугурационном параде по Пенсильвания-авеню от Конгресса к Белому дому в Вашингтоне. Серия церемоний растянется на три дня, официальные мероприятия в рамках инаугурации начнутся завтра, 19 января.

13 января о своем желании помешать инаугурации Дональда Трампа заявили представители групп DisruptJ20 и Black Lives Matter. По словам активистов, в день проведения церемонии тысячи демонстрантов заблокируют 12 пунктов пропуска к месту проведения церемонии и все дороги, ведущие к нему, чтобы помешать проведению традиционного инаугурационного бала.

По материалам: Русская служба Би-би-си

