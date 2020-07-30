Болгарія дозволила українцям в'їзд без обов'язкового тестування та карантину, - посольство

Болгарія скасувала для українців обов'язкове ПЛР-тестування на COVID-19 та карантин при в'їзді в країну

Про це повідомила пресслужба посольства України в Республіці Болгарія.

Згідно з повідомленням, 30 липня Міністерство охорони здоров'я Болгарії оновило рішення NoРД-01-443. Відтак, українцям з 31 липня до 31 серпня дозволений в'їзд на територію Болгарії без необхідності надання документу, що показує негативний результат тестування на СOVID-19 методом ПЛР, та без проходження 14-денного карантину.

