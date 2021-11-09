Болгарія отримала значну знижку від "Газпрому" перед виборами

У листопаді Болгарія отримала незвичайну цінову знижку від "Газпрому" - замість подорожчання на 32%, як прогнозувала болгарська державна газова компанія "Булгаргаз", ціна на газ була знижена.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

У листопаді ціна болгарського газу становить 46,5 євро/МВт-год, що майже вдвічі менше, ніж тарифи європейських газових хабів.

Це сталося завдяки додатковим обсягам природного газу, які надає "Газпром експорт" за значно нижчою ціною, пояснив голова болгарського енергетичного регулятора Іван Іванов.

"З "Газпромом" узгоджені додаткові обсяги за значно нижчою ціною, тому реальне зниження становить 33% у порівнянні з ціною, яку раніше запитував "Булгаргаз", — сказав Іванов.

Директор "Булгаргазу" Ніколай Павлов не захотів говорити, скільки додатково надано газу і за якою ціною, оскільки це комерційна таємниця. За його словами, ці обсяги були доставлені після вирішення суперечок з росіянами.

Павлов пояснив, що це разові закупівлі, на які регулятор вирішив відобразити ціни в листопаді.

Знижка від "Газпрому" прийшла в дуже сприятливий час для тимчасового уряду та президента Румена Радєва, якого постійно критикували колишній прем’єр-міністр Бойко Борисов та його партія ГЕРБ, у тому числі щодо енергетичної кризи.

14 листопада болгари голосуватимуть і за президента, і за парламент, а Радєв є фаворитом на другий термін.

Росія сподівається, що наступний уряд Болгарії підпише нову довгострокову угоду з "Газпромом" за прикладом Угорщини. "Газпром" постачає близько 70% газу в Болгарію.

Енергетичний регулятор каже, що зниження ціни на газ заощадить споживачам 40 мільйонів доларів. У грудні очікується, що ціни на природний газ в Болгарії також впадуть нижче 46 євро.