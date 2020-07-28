Болгарія змінила правила в'їзду для українців

Після нещодавнього послаблення Болгарія знову посилила правила в'їзду для українців.

Про це йдеться на сайті МЗС Болгарії.

"З 28 липня громадяни Північної Македонії, Сербії, Албанії, Косово, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Молдови, Ізраїлю та Кувейту можуть в'їхати до Болгарії з негативним ПЛР-тестом, проведеним за останні 72 години. Для громадян України вимога пред'явити негативний ПЛР-тест буде діяти з 30 липня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 16 липня громадянам України було дозволено в'їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денного карантину і без тесту на коронавірус.