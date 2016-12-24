Больше 10 тысяч турецких пользователей соцсетей попали под следствие

В Турецкой Республике под следствием за пропаганду терроризма и оскорбление государственных чиновников находятся почти 10 тысяч пользователей социальных сетей.

Об этом сообщает Turkish Minute. Новость передает "Пресса Украины".

Министерство внутренних дел Турции заявило, что под следствием сейчас находится 10 тысяч пользователей соцсетей. Граждан подозревают в пропаганде терроризма и нанесении оскорбления высшим должностным лицам государства. Известно, что за последние 10 месяцев следственные органы завели дела в отношении 3710 пользователей социальных сетей. Из них было задержано 1656 человек, а 1203 человека условно освободили.

Дела в отношении этих лиц заводили потому, что они занимались пропагандой террористических организаций, разжиганием вражды, заявляли о контактах с террористами и публично оскорбляли высших должностных лиц Турции. Чтобы обезопасить население страны от терроризма, МВД страны перевели сотрудничество с Twitter, Facebook, YouTube а также с национальными и международными поставщиками услуг на новый уровень.

Турция контролирует десятки тысяч "критических" веб-сайтов и социальных медиа, проверяет их на цензуру. Усиление таких мероприятий началось из-за увеличения критики правительства в соцсетях. Так как в Турции большинство обычных средств массовой коммуникации находится под давлением, то люди обычно обращаются к социальным сетям с целью получения информации без цензуры.

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