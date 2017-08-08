Больше половины американцев не одобряют деятельность Трампа - опрос

После 200 дней президентства Дональда Трампа, его общий рейтинг одобрения среди американского населения упал до на самого низкого уровня. Такие данные представлены в опросе социологической службы SSRS, передает УНН.

В общем, только 38% американцев одобряют президентскую деятельность Д.Трамп. На данном этапе только один президент имел оценку ниже 50% - Билл Клинтон, чей рейтинг в 1993 году составил 44%.

Согласно данным опроса, среди американцев распространены сомнения в достоверности информации, поступающей из Белого дома. Лишь четверть американцев (24%) говорят, что доверяют всему или большей части новостей, которые поступают в официальных сообщениях Белого дома, тогда как 30% утверждает, что не доверяют "вообще ничему" из услышанного от представителей президента.

Личное одобрение президента незначительно, лишь 30% опрошенных восхищаются Дональдом Трампом, а 34% гордятся тем, что он - их президент. Большинство (55%) считает, что он наоборот снизил уровень значимости должности президента.

Шесть из десяти опрошенных считают президента честным и надежным. 62% считают, что заявления и действия Дональда Трампа с момента вступления в должность заставили их, скорее, усомниться в том, что он способен быть президентом.

Большинство опрошенных (52%) также считают сообщения президента в Twitter неэффективным способом для распространения своих взглядов на важные вопросы.

Напомним, издание The New York Times в своей статье предположило, что работа нового Государственного Секретаря США Рекса Тиллерсона вызывает сомнения.