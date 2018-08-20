Больше половины россиян не знает о вводе войск СССР в Чехословакию в 1968 году - The Guardian

Более того, свыше трети россиян считают вторжение обоснованным и возлагают ответственность за него на саму Чехословакию и западные страны.

Почти половина жителей РФ ничего не знает о вводе войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году, который уничтожил реформы "Пражской весны" и продлил власть компартии в стране на еще 21 год; об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные негосударственным исследовательским "Левада-центром" в преддверии 50-летия оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора - 21 августа 1968 года, выдержки из которого опубликовала в воскресенье, 19 августа, британская газета The Guardian.

Несмотря на то, что полные данные опроса опубликуют только 20 августа, полученные сейчас результаты без всякого сомнения свидетельствуют о возвращении в России к пропаганде в духе эпохи Брежнева, к "стереотипам советского периода", заявил директор центра Лев Гудков.

При этом тревожащим выглядит тот факт, что более трети опрошенных, 36 процентов, поддержали вторжение в Чехословакию и полностью или частично одобрили действия СССР, заявив, что Советский Союз поступил совершенно правильно, отправив свои войска и части ОВД в ЧССР. Более чем одна пятая от общего числа респондентов - 21 процент - возложила ответственность за произошедшее на западные страны, заявив об их "подрывных действиях", направленных на раскалывание социалистического блока государств. "Вишенкой на торте" стало то, что около 23 процентов сочли, что имела место "попытка переворота", предпринятая антисоветски настроенными политиками в Чехословакии и в итоге приведшая к вводу войск.

Около 45 процентов опрошенных затруднись охарактеризовать эти события или вообще ничего о них не знали, а порядка 18 процентов россиян уверены, что произошло "восстание против режима, установленного Советским Союзом". Для сравнения, 10 лет назад, в 2008 году аналогичный ответ дал 31 процент респондентов.

Напомним, последний крупный скандал между РФ и Чехией со Словакией произошел в 2015 году - тогда вышла российская документалка о "Пражской весне" , которая вызвала негодование Чехии и Словакии. Руководство стран и общественные активисты обвинили Россию в попытках переписать историю пропагандистским фильмом: "Варшавский договор. Рассекреченные страницы".

После выхода этого фильма правительство Чехии вызвало посла РФ и потребовало объяснений, почему телеканал, "финансируемый государством", позволил себе выдать в эфир фильм, "противоречащий фактам". Об этом сообщается на официальном сайте посольства Чехии в России. Примечательно, что на сайте посольства России в Чехии вообще отсутствует упоминание об инциденте, российские СМИ либо данный факт выпустили, либо преподали информацию о том, что посла вызвали из-за "черного списка" невъездных в РФ европейцев.

Как известно, Земан является одним из главных лоббистов сближения с РФ среди лидеров ЕС. Он высказывается против помощи Украине, а также выступает за снятие санкций с России. Он стал одним из немногих глав государств ЕС, чье высшее руководство посетило Парад Победы в Москве.

В 1968 году Чехия, входя в орбиту социалистических государств под влиянием СССР, стала на путь либеральных реформ для построения "социализма с человеческим лицом". Советские власти, главенствующие в блоке стран "Варшавского договора", для "спасения" братского народа Чехии, ввели в страну более 2 тысяч танков и около полумиллиона солдат. Жертвами событий "Пражской весны" стали более 100 человек.

По материалам: The Guardian