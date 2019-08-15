Болтон обвинил РФ в краже гиперзвуковых технологий у США

Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Соединенных Штатов.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью The Voice of America.

Комментируя взрыв на полигоне в Архангельской области, Болтон заявил, что ему известно больше, чем он может сказать.

"Этот [инцидент] свидетельствует о том, что хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую, она [Россия] все же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые виды средств доставки - гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий", - подчеркнул советник Трампа.

По его версии, "этот потенциал и возможность того, что другие страны смогут заполучить его, остается реальной проблемой для США и их союзников".

"Это пример того, что Россия пытается добиться технического прогресса в своих возможностях по доставке ядерного оружия. Очевидно, что что-то здесь пошло не так", - отметил Болтон.

Напомним, 8 августа на военном полигоне в Архангельской области, около Северодвинска произошел взрыв и пожар. В Минобороны РФ сообщили, что взрыв произошел во время испытания жидкостного реактивного двигателя.

Администрация Северодвинска сообщила о "краткосрочном повышении радиационного фона" после взрыва

ATR.ua