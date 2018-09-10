Болтон предупредил о более мощном ударе в ответ на применение химоружия в Сирии

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США, Великобритания и Франция готовы нанести более мощный удар по Сирии в случае применения химического оружия сирийскими войсками или их союзниками.

По его словам, Вашингтон пытается донести до сведения президента Сирии Башара Асада то, что в случае третьего применения химического оружия "ответная реакция будет намного жестче", передает Reuters.

"Мы консультировались с англичанами и французами, которые присоединились к нам во время второго удара, и они также согласны с тем, что еще одно использование химического оружия повлечет за собой гораздо более мощный ответ", - сказал Болтон.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой представителей американской администрации сообщила, что президент Сирии Башар Асад разрешил правительственным войскам применить хлор при наступлении на Идлиб.

Дамаск при поддержке своих союзников, России и Ирана, готовит масштабное наступление на Идлиб и прилегающие районы на северо-западе Сирии. Этот район является последним крупнейшим оплотом сирийских повстанцев, выступающих против правления президента Сирии Башара Асада.

По предварительной информации в Идлибе и в соседних провинциях Хама, Латакия и Алеппо на подконтрольных сирийской оппозиции территориях в настоящее время проживает 3 млн человек.