Болтон заявил о возможных наступательных кибероперациях США для охраны избирательного процесса

В Белом доме не исключают проведения защитных и наступательных киберопераций для охраны избирательного процесса, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу ABC, опубликованному 19 августа.

В ноябре будет переизбираться Палата представителей Конгресса США, а также 35 сенаторов из 100.

По словам Болтона, вопрос о вмешательстве в избирательный процесс в США "связан с россиянами", при этом несколько недель назад руководители четырех ведомств в Соединенных Штатах обсуждали в Белом доме возможные меры против кибератак.

Он добавил, что речь не только о России, но и о возможном вмешательстве в выборы со стороны Китая, КНДР и Ирана.

Болтон подчеркнул, что в администрации президента США делают "много вещей" для препятствования вмешательству в избирательных процесс. Отвечая на вопрос, какими именно могут быть ответные кибероперации США, Болтон сказал, что это "секретная информация".

Советник президента США по нацбезопасности отметил, что в Вашингтоне хотят мира в киберпространстве, а не войны. "Нам нужно создать структуры сдерживания, чтобы наши противники, которые проводили кибероперации против нас... поняли, что они будут платить гораздо более высокую цену", - заявил Болтон.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".

В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Трампу одержать победу. В опубликованном докладе американской разведки говорилось, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США должны "решительно пресечь" попытки кибератак на страну.

13 июля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения 12 офицерам Главного управления разведки минобороны РФ в связи с вмешательством в выборы президента в 2016 году.

Впоследствии президент США постоянно возвращался к теме вмешательства в выборы. В июле 2017 года он сказал, что в президентские выборы в США в 2016 году вмешалась Россия, но не исключил причастность к этому других стран. В ноябре 2017 года президент США после встречи с Путиным заявил, что верит его заверениям о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы. В феврале 2018 года Трамп написал в Twitter, что кибервмешательство в ход выборов могли осуществить Россия, Китай или хакер, не связанный ни с одним государством.

13 июля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения 12 офицерам Главного управления разведки минобороны РФ в связи с вмешательством в выборы президента в 2016 году.

16 июля на пресс-конференции после встречи с Путиным Трамп сказал: "Президент Путин говорит, что это сделала не Россия. Я не вижу причин, почему это должна быть она". На следующий день глава Белого дома зачитал конгрессменам заявление, в котором утверждал, что допустил оговорку и что он никогда не сомневался в выводах разведсообщества о причастности РФ к кибервмешательству.

В августе 2018 года The Wall Street Journal писал, что администрация президента США разработала дополнительные меры по борьбе с хакерами, угрожающими энергетической безопасности Америки.