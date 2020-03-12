Борьба с коронавирусом: Трамп запретил въезд в США из Европы

Временный запрет на въезд из Европы не коснется Великобритании, исключения также будут сделаны для обладателей вида на жительства в США и некоторых других категорий путешественников.

Президент Дональд Трамп объявил, что любое сообщение США с Европой, включая морские и авиаперевозки, закрывается на 30 дней, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Меры вступят в силу в полночь пятницы, сообщает BBC.

В своем обращении к нации, посвященном вспышке коронавируса, Трамп сказал, что "жесткие, но необходимые ограничения" не будут распространяться на Великобританию, где подтверждено 460 случаев заражения коронавирусом.

По его словам, Европейский союз "не смог принять те же меры предосторожности", что и США.

Трамп также призвал Конгресс принять меры по облегчению налогового бремени, в рамках борьбы с влиянием вспышки коронавируса на экономику США. "Я призываю конгресс немедленно предоставить американцам льготы по налогу на заработную плату", - сказал он.

Как отмечает Голос Америки со ссылкой на министерство внутренней безопасности, ограничения на поездки, объявленные в среду президентом Трампом, запрещают въезд в США большинству иностранцев, которые побывали в странах Шенгенского соглашения в Европе в течение 14 дней до прибытия в США.

В число этих стран входят Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эстония.

Министерство внутренней безопасности уточнило, что это "не относится к лицам, имеющим постоянный вид на жительство, ближайшим родственникам граждан США (как правило) и другим лицам, указанным в прокламации".

"Мы можем снизить вероятность заражения и таким образом значительно затруднить передачу вируса. У вируса не будет ни единого шанса в противостоянии с нами. Ни одна страна не является более подготовленной и более стойкой, чем США", - сказал Трамп в обращении.

Президент США не стал объявлять чрезвычайное положение, хотя такой вариант рассматривался.

Трамп заявил, что он принимает меры, которые позволят Управлению по делам малого бизнеса предоставлять кредиты малым предприятиям в пострадавших странах, и поручает министерству финансов отсрочить налоговые платежи для некоторых физических и юридических лиц.

Трамп также призвал Конгресс немедленно предоставить льготы по налогу на заработную плату.

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