Борьба с короновирусом: Турция сообщила о переносе туристического сезона

Турецкие власти рекомендовали туроператорам перенести туристический сезон в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявили главы турецких министерств на совместной пресс-конференции 11 марта, пишет Anadolu.

В частности, Министерство культуры и туризма предложило гостиницам и турфирмам перенести начало сезона с марта на конец апреля.

Глава ведомства Мехмет Нури Эрсой рекомендовал туроператорам начинать организацию поездок в Турцию после 15 апреля.

По словам министра торговли Рухсара Пекджана, проводимые под патронажем ведомства международные выставки будут также перенесены на конец следующего месяца.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что риск заболевания серьезен, учитывая ситуацию в Европе.

Ранее, 11 марта, Коджа сообщил, что в Турции выявлен первый заболевший китайским коронавирусом. Гражданин страны заразился во время поездки в Европу. Его состояние оценивается как хорошее, все члены семьи пациента и те, кто с ним контактировал, находятся под наблюдением врачей.

Вчера распространение нового коронавируса официально признано пандемией - эпидемией, охватившей территории многих стран. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние две недели COVID-19 выявили в 114 государствах, а число заразившихся превысило 118 тыс.

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