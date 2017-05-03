Боровой: Путин уже старенький, поэтому путается - где заявления для внутреннего потребления, где - для внешнего

На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин выдавал пропагандистские заготовки, рассчитанные только на россиян, считает политический эксперт Константин Боровой.

В пропагандистскую кампанию в России активно включены тема Одессы и трактовка, согласно которой "фашисты" напали на русское население города" и президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель озвучил эти тезисы. Об этом в комментарии "Апострофу" заявил российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.

"Такой элемент пропагандистской кампании очень активно используется. То же самое касается тем, связанных с "Минском". Поскольку приходит осознание у европейцев и в Киеве того, что эти соглашения были заключены с бандитами, что это была политическая и дипломатическая ошибка", - отметил он.

По мнению политического эксперта, обвиняя Киев в нарушении Минских соглашений Путин использует старые пропагандистские установки.

"Проблема сейчас в том, что никаких новых идей нет. Более того, возникла совершенно новая ситуация больших проблем внутри страны. Начинаются серьезные региональные протесты. Путину нужно каким-то образом отвлекать от них граждан России. Меркель же не будет использовать какие-то пропагандистские установки вместе с Путиным. Она деликатно имеет это в виду", - продолжил он.

Боровой подчеркнул, что Путин в своих заявлениях после встречи с Меркель перепутал адресата.

"Он уже старенький, поэтому путается - где заявления, рассчитанные на внутреннее потребление, где - на внешнее. Проблема еще и в том, что пропагандистские кампании оказывают влияние и на самих кремлевских ребят. Они наслушаются, насмотрятся своих же передач и начинают в это верить. Одесса - это у них "фашисты", "правосеки", которые убивали и уничтожали русских. Это такой бред пропагандистской кампании. Логики какой-то здесь искать нельзя", - подытожил он.

Путин на совместной пресс-конференции с Меркель в Сочи обвинил "украинских националистов" в том, что они сожгли "беззащитных людей" в Одессе 2 мая 2014 года. Также он заявил, что Россия и Германия выступают за неукоснительное выполнение Минских соглашений, а Украина сама отделяет Донбасс "организуя всевозможного вида блокады". Кроме того, президент РФ рассказал, что правоохранительные органы России ведут себя гораздо "более сдержанно и либерально" по отношению к митингующим, чем их коллеги в европейских странах.