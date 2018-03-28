Боровой: Западу нужны серьезные действия, а не демонстративные символические шаги, как высылка российских дипломатов

Высылкой российских дипломатов страны Запада продемонстрировали свое единство, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.

Для того чтобы реально повлиять на президента РФ Владимира Путина, страны Запада не должны ограничиваться лишь высылкой российских дипломатов, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.

"Высылка российских дипломатов - символический шаг стран Запада, которым они продемонстрировали свое единство. Но тем не менее это лишь символический шаг. Со временем дипломаты возвращаются обратно, количество их мест не сокращается. Путин символических шагов не понимает и игнорирует их. Поэтому Западу нужны серьезные действия, а не демонстративные символические шаги, как высылка российских дипломатов", - отметил Боровой.

По его мнению, выдав ордера на арест российского имущества сомнительного происхождения, Великобритания начала движение "в правильном направлении".

"Решение Британии выдать ордера на арест российского имущества - это уже шаг в правильном направлении. Тут речь идет о чиновниках из РФ, которые в Великобритании занимаются отмыванием денег. Лондон пытается остановить этот процесс. Это же миллиардные средства. Но, боюсь, в отношении ближайшего окружения Путина британцы будут деликатны. Интересно, что Кремль пытается защитить российских чиновников, которые могут пострадать из-за действий Британии. По существу, борьба с отмыванием денег на Западе - это борьба со способом государственного управления в России", - подчеркнул Боровой.

После того как Лондон заподозрил Кремль в покушении на 66-летнего экс- офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, больше 20 стран объявили персонами нон грата дипломатов РФ.

В Совете Федерации РФ обещали, что ответ на высылку российских дипломатов будет симметричным.