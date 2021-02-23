Боррель назвав Україну серед пріоритетів спільного порядку денного ЄС і США

Координація зусиль із стримування агресивної поведінки Росії, розвиток конструктивної співпраці з країнами-сусідами ЄС, зокрема, Україною, Білоруссю, Західними Балканами, повернення США до "ядерної угоди" Ірану та координація політики щодо Китаю посідають важливе місце у спільному порядку денному ЄС і Сполучених Штатів у зовнішньополітичному вимірі.

Про це під час віртуального діалогу в рамках Атлантичної ради сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для нас (ЄС- ред.), як і для Сполучених Штатів, немає нічого більш важливого, ніж наше партнерство. Це саме те, що державний секретар Блінкен сказав нам вчора (22 лютого під час Ради міністрів ЄС із закордонних справ - ред.). Зараз прийшов час переходити від добрих намірів до добрих справ. Ми маємо працювати над 3-4 пунктами нашого спільного порядку денного", - сказав високий представник ЄС.

Першим завданням він назвав протидію пандемії COVID-19, координацію дій між ЄС і США для просування процесів вакцинації в усьому світі.

Друге питання - як будувати стосунки з Китаєм. За словами Борреля, це не означає, що ЄС і США будуть погоджуватися в усьому, але в тому, що стосується питань Гонконгу, економічних практик та дотримання спільних стандартів, Європа і Америка будуть на одному боці.

"Наступне питання - як поводитися з Росією, зокрема, у зв'язку із ситуацією навколо Навального. Під час конференції Блінкен говорив про необхідність координувати дії проти Росії в економічному вимірі, розвивати стосунки у сусідстві - з Україною, Білоруссю, Західними Балканами. Ще одна важлива та термінова справа - це ядерна угода Ірану, ми будемо продовжувати працювати з метою повернення США до цієї угоди, щоб всі сторони дотримувалися її умов", - зауважив Боррель.

Як повідомлялося, вчора в Брюсселі відбулося засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, які визначили головні напрямки зовнішньої політики ЄС із найважливіших міжнародних проблем, зокрема, в контексті останніх подій у Росії та її небажання будувати конструктивні стосунки з Євросоюзом. Під час засідання європейські міністри провели відеоконференцію із державним секретарем США Ентоні Блінкеним, яка дозволила скоординувати зовнішньополітичні зусилля обох сторін.