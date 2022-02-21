Боррель назвав визнання Росією «Л/ДНР» грубим порушенням міжнародного права

Високий представник ЄС Жозеп Боррель назвав визнання Росією двох незаконних утворень на території ОРДЛО грубим порушенням міжнародного законодавства.

Про це Боррель написав у Tвіттері, повідомляє Укрінформ.

Він наголосив, що це є грубим порушенням міжнародного законодавства, територіальної цілісності України та Мінських угод.

"ЄС і партнери будуть реагувати об’єднано, твердо та рішуче, у солідарності з Україною", С запевнив Високий представник ЄС.

Як повідомлялося, президент РФ 21 лютого підписав укази про "визнання" двох самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Державна дума РФ раніше проголосувала за те, щоб відправити звернення до Путіна з проханням визнати так звані "Л/ДНР". У Кремлі заявили, що визнання цих незаконних формувань не корелюється із Мінськими домовленостями.

У МЗС України заявили, що Москва нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і процес мирного врегулювання збройного конфлікту на сході України у разі визнання цих незаконних утворень.

17 лютого розпочалося загострення ситуації на сході України. У п'ятницю керівництвом маріонеткових "республік" ОРДЛО було заявлено про початок евакуації жінок, дітей, людей похилого віку насамперед з населених пунктів на лінії розмежування через нібито наступ ЗСУ. У суботу в "ЛНР" і "ДНР" була оголошена загальна мобілізація чоловіків.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей, підкресливши, що Україна не проводить ніяких наступальних операцій на сході України, і закликав не вірити брехні окупантів.