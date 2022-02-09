Боррель не вірить, що Путін нападе на Україну так, як Гітлер напав на Радянський Союз

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Росія не почне повномасштабне вторгнення в Україну подібно до того, як нацистська Німеччина 1941 року вторглася до Радянського Союзу.

Про це він заявив із трибуни у Вашингтоні, передає пресслужба ЄС.

"Я б не казав, що ми перебуваємо перед початком повномасштабної війни, подібно до Другої світової війни. Я не думаю, що Росія має намір вторгнутися в Україну, як Гітлер напав на Радянський Союз у 41-му", - заявив Боррель.

Він вважає, що зараз світ перебуває в "найкритичнішому моменті з часів завершення Холодної війни", але при цьому він вважає, що бойові дії із застосуванням піхоти, окупацією міст і захопленням територій не почнуться.

Боррель визнав, що Росія при цьому може зашкодити інакше: за допомогою кібератак, політичної дестабілізації та захоплених територій Донбасу.

Верховний представник ЄС вважає, що Росія стягувала війська, щоб перевірити здатність НАТО дати жорстку відповідь.

Як повідомляли Українські Новини, 26 січня в Білому домі оприлюднили деталі нових масштабних санкцій у разі вторгнення Росії в Україну.

При цьому Путін заявив, що побоюється, що Україна після вступу до НАТО зможе добиватися повернення Криму, зокрема військовим шляхом. У такому разі Росії доведеться воювати з НАТО.