Босния и Герцеговина запретила въезд лидерам путинских "Ночных волков"

Как сообщает "Радио Свобода", в Министерстве иностранных дел страны не уточнили, кому именно запрещен въезд и по каким причинам. По данным местных СМИ, ограничение касается лидера группы Александра Залдостанова, известного по прозвищу "Хирург", а также лидера сербского отделения "Ночных волков" Саши Савича. Причиной называют "соображения безопасности".
В свою очередь министр безопасности Боснии Драган Мектич заявил, что "Ночные волки" несут "сильные политические идеи" и планируют открыть свой офис в городе Баня-Лука, фактической столице сербского региона Республика Сербская, чтобы следить за выборами. Власти Сербии, как заявил Мектич, "хочет дать им легитимность и использовать в избирательном процессе".
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Ранее байкеры объявили, что в середине марта проведут тур Балканами и посетят Боснию и Герцеговину и Сербию примерно на девять дней, проехав около двух тысяч километров, и начнут тур 19 марта из столицы Сербии Белграда. В поездку отправятся около двух десятков членов байкерского движения, что находится с 2014 года под санкциями США за роль в поддержке Россией боевиков в Донбассе. По их словам, тур под названием "Русские Балканы" направлен, в частности, на изучение исторического наследия Российской империи и Русской православной церкви. По материалам: Радіо Свобода /