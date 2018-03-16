Босния и Герцеговина запретила въезд лидерам путинских "Ночных волков"

Босния и Герцеговина временно запретила въезд на свою территорию двум лидерам российского пропутинского байкерского движения "Ночные волки". Объявленный накануне "волками" тур Балканами раскритиковал боснийский министр безопасности Драган Мектич, назвав его кампанией по запугиванию перед выборами, которые запланированы на октябрь.

Как сообщает "Радио Свобода", в Министерстве иностранных дел страны не уточнили, кому именно запрещен въезд и по каким причинам. По данным местных СМИ, ограничение касается лидера группы Александра Залдостанова, известного по прозвищу "Хирург", а также лидера сербского отделения "Ночных волков" Саши Савича. Причиной называют "соображения безопасности".

В свою очередь министр безопасности Боснии Драган Мектич заявил, что "Ночные волки" несут "сильные политические идеи" и планируют открыть свой офис в городе Баня-Лука, фактической столице сербского региона Республика Сербская, чтобы следить за выборами. Власти Сербии, как заявил Мектич, "хочет дать им легитимность и использовать в избирательном процессе".

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Ранее байкеры объявили, что в середине марта проведут тур Балканами и посетят Боснию и Герцеговину и Сербию примерно на девять дней, проехав около двух тысяч километров, и начнут тур 19 марта из столицы Сербии Белграда. В поездку отправятся около двух десятков членов байкерского движения, что находится с 2014 года под санкциями США за роль в поддержке Россией боевиков в Донбассе. По их словам, тур под названием "Русские Балканы" направлен, в частности, на изучение исторического наследия Российской империи и Русской православной церкви. По материалам: Радіо Свобода /