Brexit состоится, несмотря на решение суда - правительство Британии

Вердикт Верховного суда Великобритании, обязавшего правительство получить одобрение парламента по вопросу о старте вывода страны из ЕС, не повлияет на сроки Brexit, заявили во вторник в британском правительстве.

"Сегодняшнее решение суда никак не повлияет на график Brexit. Мы по- прежнему нацелены на то, чтобы начать процедуру выхода из Евросоюза до конца марта 2017 года", - заявили в правительстве.

Как известно, сегодня Верховный суд Великобритании запретил правительству в Лондоне запускать процедуру выхода страны из Европейского Союза (Brexit) без согласования с парламентом Соединенного Королевства.

Своим решением суд отклонил апелляцию, внесенную консервативным правительством Терезы Мэй, против привлечения парламента к Brexit. За это решение проголосовали восемь членов Верховного суда, трое были против.

По словам судьи Верховного суда Дэвида Ньюбергера, такое решение суда не ставит под вопрос итоги референдума по Brexit, речь идет о сугубо юридических вопросах.

Одновременно Верховный суд решил вопрос об участии регионов в процедуре Brexit. Шотландский, валлийский и североирландский парламенты не получат права голоса при разработке декларации о выходе страны из Евросоюза, заявили судьи.

Британское правительство "разочаровано" решением Верховного суда, но "сделает все необходимое", чтобы исполнить его, сообщил генеральный прокурор Джереми Райт, представлявший на процессе кабинет министров.

Как сообщалось, в прошлом году Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс выхода страны из Евросоюза. Но власти оспорили это решение в Верховном суде.

Правительство настаивало на том, что вправе принять такое решение без консультации с парламентом, основываясь лишь на результатах прошедшего в июне референдума.

Как ожидается, депутаты поддержат планы правительства по выходу из ЕС, однако процесс внесения соответствующего законопроекта на рассмотрение парламента может отложить активацию статьи 50 на более поздний срок.

По материалам: Deutsche Welle