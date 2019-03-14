Brexit возможно приостановить только при наличии четкой причины - Макрон

Европейский союз может дать "техническую отсрочку" для Brexit - процедуры выхода Великобритании из состава ЕС после 29 марта, однако для этого Великобритании придется предоставить четкую причину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Кению, сообщает Deutsche Welle.

"Если запрашивается дополнительная задержка, они должны объяснить, почему. Нельзя допускать больше переговоров о том, о чем мы уже договаривались в течение многих месяцев и сказали, что дальнейшие переговоры не могут быть проведены", - сказал Макрон.

Отметим, 12 марта британские законодатели решительно отвергли сделку премьер-министра Терезы Мэй по выходу из Европейского союза, ввергнув Brexit в смятение всего за 17 дней до запланированной даты выхода из ЕС.

ЕС рассматривает возможность введения штрафных санкций для Великобритании в случае отсрочки процедуры Brexit. Сумма компенсации может составить порядка 1 миллиарда фунтов стерлингов ($ 1,31 млрд) за каждый месяц отсрочки.

Великобритания должна выйти из ЕС в 23:00 по Гринвичу 29 марта. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года.

Бесплодные маневры вокруг проблемы выхода Великобритании из ЕС радикально сократили число возможных сценариев Brexit, на которые сегодня может рассчитывать страна, по сути, не оставляя британцам особого выбора. Подробнее читайте в материале Виктора Константинова "Меньше единицы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)