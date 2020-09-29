Британія і Канада вводять санкції проти Лукашенка

Влада Великої Британії у вівторок, 29 вересня, оголосила про введення санкцій проти Олександра Лукашенка і семи високопоставлених чиновників Білорусі, повідомляє британське МЗС.

Під санкції, зокрема, потрапив старший син Лукашенка Віктор, глава Адміністрації президента Ігор Сергієнко, голова МВС Юрій Караєв, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Барсуков, командувач внутрішніми військами Юрій Назаренко, заступник командувача Внутрішніми військами МВС Хазалбек Атабеков, командир мінського ЗМОПу Дмитро Балаба.

Санкції передбачають арешт рахунків Лукашенка і заборона на в'їзд.

Аналогічне рішення прийняла Канада.

"Сьогодні Велика Британія і Канада дали чіткий сигнал, ввівши санкції проти жорстокого і протиправного режиму Олександра Лукашенка. Ми не приймаємо результати цих сфальсифікованих виборів. Ми притягнемо до відповідальності винних у бандитизмі, розгорнутому проти білоруського народу, і будемо відстоювати наші цінності демократії і прав людини", - прокоментував введення санкцій глава МЗС Британії Домінік Рааб.

Відзначимо, напередодні президент Франції Емманюель Макрон і президент Литви Гітанас Науседа виступили за якнайшвидше введення санкцій ЄС проти Білорусі. У Брюсселі не можуть узгодити обмежувальні заходи вже другий місяць.

Євроатлантична Україна

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