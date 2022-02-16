Британія скептично налаштована щодо відведення російських військ

Заяви Російської Федерації про відведення військ від українських кордонів нічого не означають, Москва повинна своїми діями довести своє бажання до деескалації.

Таку думку в ефірі Sky News висловив британський міністр оборони Бен Воллес.

"Ви можете на власні очі оцінити масштаби того розгортання Росії на кордонах України і взагалі всіх пресконференцій, які проводив президент Путін. Досить зрозуміло, що їхні наміри щодо України полягають у тому, щоб змінити її поведінку і дійсно змінити відносини НАТО з Україною, і вони роблять це під загрозою вторгнення" - сказав Воллес.

За його словами, коли він був солдатом, то війська не створювали банки крові та польові шпиталі, а також не переміщали стратегічне озброєння, якщо вони просто тренувалися.

З посиланням на дані розвідки, Воллес наголосив, що Росія зосередила 60% всієї сухопутної бойової потужності на кордоні з Україною і "значну флотилію" на морі.

"З української точки зору, вони оточені дуже великими силами підготовлених військ. Я думаю, що нічого не закінчилося, вони не зняли ноги з педалі газу. Готовність - це одна із перших ознак того, наскільки серйозно налаштована країна" - наголосив очільник Міноборони Великої Британії.

Росія зосередила вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму близько 147 тис. військовослужбовців. Дії РФ не можна розглядати як звичайну військову активність, заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

Слід зауважити, що Росія 15 лютого заявила про завершення низки військових навчань та про початок відведення військ від кордонів України, але ознак деескалації з боку РФ у НАТО поки не вбачають. Байден заявив про готовність США письмово зафіксувати "гарантії безпеки" для Росії