Британія та США звинуватили Росію у випробуванні зброї в космосі

США та Велика Британія заявляють, що Росія запустила супутник "із характеристиками зброї".

"Ми стурбовані способом, у який Росія тестувала один зі своїх супутників, запустивши снаряд з характеристиками зброї. Подібні дії загрожую мирному використанню космосу та можуть спричинити засміченість, що становить загрозу супутникам та космічним система, від яких залежить світ", - заявив голова британського космічного агентства віцемаршрал Харві Сміт.

Військові США зазначили, що мають докази таких тестів, передає ВВС. Як розповів голова космічного командування країни генерал Джей Реймонд, є докази, що "Росія провела неруйнівне випробування космічної антисупутникової зброї". За словами генерала РФ "ввела новий об'єкт на орбіту" з супутника.

"Це є ще одним свідченням постійних зусиль Росії щодо розробки та випробування космічних систем і відповідає опублікованій Кремлем військовій доктрині щодо використання зброї, яка наражає на небезпеку космічні активи США та союзників", - наголосив Реймонд.

За даними військового командування США, йдеться про ту ж супутникову систему РФ, яка вже викликала занепокоєння у 2018 році: тоді США звинуватили росіян у маневрах поряд із американськими сателітами.

Окрім того, у квітні США також зафіксували випробування росіянами антисупутникової зброї з землі.

UA: Суспільне Новини

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