Британія відреагувала на рішення КСУ

Наступ на незалежні антикорупційні органи може загрожувати міжнародній репутації України та підірвати зусилля української влади щодо процвітання свого народу.

Про це йдеться у заяві посольства Британії в Україні, яка є реакцією на рішення Конституційного суду Україну про скасування кримінального покарання за недостовірне декларування.

У ній також зазначається, що в представництві стурбовані рішенням КСУ щодо діяльності антикорупційних органів.

Британські дипломати наголосили, що поділяють стурбованість українців через нещодавні наполегливі й політично-вмотивовані напади на незалежні антикорупційні інституції України, створення яких "Британія з гордістю підтримувала".

Водночас у посольстві привітали намір української влади відновити повноцінну й незалежну роботу антикорупційних установ, однак зазначили, що хотіли б дізнатися більше про ці плани.

Нагадаємо, судді КСУ 27 жовтня на закритому засіданні визнали неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

У НАБУ заявили, що через рішення КСУ доведеться закрити понад сотню проваджень.