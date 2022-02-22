Британія запровадила нові санкції проти Росії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про нові обмежувальні заходи проти Росії після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання незалежності маріонеткових утворень «Л/ДНР» та підписав відповідні укази.

Як передає Укрінформ, про це Джонсон заявив під час виступу у Палаті громад у вівторок, 22 лютого.

«Сьогодні Велика Британія запроваджує санкції проти п’яти російських банків: «Россия», «ИС Банк», «Генбанк», «ПАО Промсвязьбанк»» та «Черноморский банк развития и реконструкции», – сказав Джонсон.

За його словами, під персональні обмежувальні заходи підпали бізнесмени Генадій Тимченко та Ігор і Борис Ротенберги.

«Всі статки, які вони мають у Великій Британії, будуть заморожені, а вказаним особам буде заборонений в’їзд до країни», – додав Джонсон.

Він також наголосив, що Велика Британія заборонить своїм громадянам і компаніям вести бізнес із вказаними людьми.

За словами прем’єра, ці санкції є тільки першим «траншем».

Sky News зазначає, що перед оголошенням нових санкцій до МЗС Британії був викликаний посол РФ Андрій Келін для пояснень щодо порушення Росією міжнародного права та нехтування суверенітетом України.

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Як повідомляв Укрінформ, президент Росії Володимир Путін у понеділок оголосив про визнання незалежності маріонеткових утворень «Л/ДНР» та підписав відповідні укази.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців сказав, що Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки у зв'язку зі згаданими рішеннями покладається на Росію.