Британия и Франция вновь призвали Асада уйти после газовой атаки в Сирии

Великобритания и Франция вновь призвали президента Сирии Башара Аль-Асада уйти с поста, после атаки в провинции Идлиб, где возможно было применено химическое оружие, в результате чего погибли более 70 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Министры иностранных дел Британии и Франции, Борис Джонсон и Жан-Марк Эро, выступили во время международной конференции по Сирии, которую Европейский Союз собрал в Брюсселе, стремясь поспособствовать выведению из тупика мирные переговоры между Асадом и его противниками.

"Этот варварский режим сделал невозможным для нас в дальнейшем считать их властью над народом Сирии, после того, как этот конфликт закончится", - сказал Джонсон.

По словам Эро, это нападение является испытанием для администрации президента США Дональда Трампа.

По последним данным, количество погибших в результате газовой атаки в сирийской провинции Идлиб увеличилось до 72 человек, среди них - 20 детей.

Напомним, Германия считает, что Россия и Иран ответственные за химическую атаку, осуществленную войсками сирийского президента Башара Асада.