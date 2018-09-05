Британия инициировала экстренное заседание СБ ООН по химатаке в Солсбери

Представитель Соединенного Королевства намерена озвучить новую информацию следствия о причастности российских спецслужб к покушению на Скрипалей.

СБ ООН соберется в четверг, чтобы обсудить новые обстоятельства дела о применении "Новичка" в Солсбери ╘ The Daily Mail

Соединенное Королевство запросило проведение заседания Совета Безопасности ООН, посвященное покушению на российского перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с применением нервно-паралитического вещества "Новичок".

Постоянный представитель Британии в ООН Карен Пирс сообщила о намерениях озвучить на заседании Совбеза новые данные следствия относительно причастности российских спецслужб к применению химического оружия на британской территории.

Ожидается, что заседание состоится утром в четверг, 6 сентября.

5 сентября британские правоохранители обнародовали данные о двух подозреваемых в отравлении нервнопаралитическим веществом "Новичок" Скрипалей. Полицейские подозревают россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Подозреваемые, вероятно, перемещались под псевдонимами, а Петров и Боширов не являются их настоящими именами. Правоохранители Британии уже объединили инциденты в Солсбери и Эймсбери в одно расследование.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй подчеркнула, что подозреваемые являются сотрудниками ГРУ Генштаба ВС РФ, а само покушение почти наверняка было одобрено высшим политическим руководством России.

Отметим, Государственный департамент США объявил о введении с 22 августа новых санкций против России в связи с отравлением Скрипалей. США поставили ультиматум России и могут приостановить дипломатические отношения.

Напомним, 5 марта в британском Солсбери с сильным отравлением был госпитализирован российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь. Через некоторое время были госпитализированы несколько сотрудников экстренных служб, работавших на месте происшествия.

По данным следствия, против Скрипалей было использовано нервнопаралитическое вещество "Новичок" российского производства. В Британии считают, что именно Россия причастна к отравлению Скрипалей. Правительство страны приняло решение выслать 23 российских дипломатов. Еще почти 30 стран поддержали Британию и в знак солидарности выслали российских дипломатов. Всего на родину вернулись более 150 сотрудников диппредставительств из разных уголков планеты.

По материалам: Интерфакс-Украина