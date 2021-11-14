Британия может перебросить спецназ в Украину из-за угрозы военного вторжения РФ - СМИ

В Британии создали оперативную группу спецназа, которую могут отправить в Украину из-за угрозы вторжения России на территорию нашей страны. Речь идет о как минимум 600 британских военнослужащих.

Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщило издание The Mirror со ссылкой на собственные источники. Как отметил собеседник журналистов, военных уже предупредили о возможной отправке в Украину "в очень сжатые сроки".

Это представители спецназа SAS (Special Air Service - Особая воздушная служба), медицинские работники, связисты и инженеры. Кроме того, в группу войдут около 400 десантников 16-й воздушно-штурмовой бригады. Ее база находится в городе Олдершот. Все они готовы к экстренной отправке в наше государство, если это понадобится. Видео дня По информации, полученной изданием, подготовка началась сразу после того, как главы оборонных ведомств страны и MI-6 (Секретная разведывательная служба Министерства иностранных дел Британии) сообщили, что российский президент Владимир Путин представляет для Запада и Украины "явную и реальную опасность".

В свою очередь генерал Ник Картер - высокопоставленный военный офицер Великобритании, отметил, что на сегодня есть риск возникновения "случайной", но самой большой войны между Российской Федерацией и Западом. С его слов, этот риск наибольший из тех, что когда-либо существовали. Напомним: ранее издание The Washington Post писало, что официальные лица в США и Европе обеспокоены очередным наращиваем Россией вооружения около украинской границы.

В сети начали появляться ролики с передвижением большого количество российской военной техники на юге и западе страны. Они вызвали беспокойство в США и Европе. Были замечены в частности танки и ракеты. Цель их нахождения там пока неизвестна. Отметим, что военная разведка Украины заверила, что дополнительной переброски войск не зафиксировано. Предполагается, что появившаяся в сети информация может быть элементом информационно-психологического воздействия. В то же время, в Офисе президента Украины заявили о "специфических группировках" российских войск возле наших границ. О конкретных целях их сосредоточения пока у Владимира Зеленского ничего не могут сказать.