Британия отказала России в доступе к Скрипалю - посольство РФ

Британия ответила отказом на запрос России предоставить доступ к экс- сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю, так как рассматривает его как британского подданного.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посольство РФ в Лондоне.

"Мы запросили консульский доступ к Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина", - заявили в российской дипмиссии.

Сообщается, что накануне посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Лондон не предоставляет доступа к россиянам Сергею Скрипалю и его дочери Юлии. Читайте также: На отравление Скрипаля надо ответить новыми санкциями - евродепутат

Как известно, 5 марта полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров в результате действия неизвестного опасного вещества серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это бывший двойной агент экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Через неделю после этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что ответственность за отравление, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", которое разработано в РФ.

Сергей Скрипаль в 2010 году получил убежище в Великобритании после взаимного обмена разведчиками.