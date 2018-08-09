Британия поблагодарила США за новые санкции против России

Министерство иностранных дел Великобритании приветствовало решение США ввести санкции против России из-за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипача и его дочери Юлии

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, сообщает "ДС" со ссылкой на DW.

"Сильный международный ответ на использование химического оружия в Солсбери направляет однозначный сигнал России о том, что ее провокационное, безрассудное поведение не останется безнаказанным", - заявили в МИД.

Как сообщала "ДС", Государственный департамент США принял решение о вводе новых санкций против России из-за дела Скрипалей.