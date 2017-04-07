Британия поддержала ракетный удар США по авиабазе правительственных войск в Сирии

Официальный представитель правительства Великобритании назвал действия США "адекватной реакцией на варварскую атаку химическим оружием", осуществленную сирийскими властями.

Правительство Великобритании выражает полную поддержку удару вооруженных сил США по авиабазе войск Башара Асада в сирийской провинции Хомс. Об этом заявил официальный представитель британского правительства, сообщает BBC.

Действия Пентагона он назвал "адекватной реакцией на варварскую атаку химическим оружием, осуществленную сирийским режимом".

Спикер Даунинг-стрит, 10 добавил, что сегодняшний удар направлен на предотвращение дальнейших химических атак.

7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск президента Башара Асада. В Пентагоне уточнили, что российские войска были уведомлены об ударе. Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп в ответ на применение войсками Асада химического оружия в провинции Идлиб.

В эфире государственного телевидения Сирии атаку американских военных на авиабазу войск президента Сирии Башара Асада в Хомсе назвали "агрессией".

Командование сирийской оппозиции приветствовало ракетный удар, нанесенный войсками США, и выразило надежду, что этот шаг станет "поворотной точкой" в войне.

4 апреля Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что после авианалетов на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб погибло 72 человека, в том числе 20 детей и 17 женщин. При этом у части жертв бомбардировки имеются симптомы, свидетельствующие о применении химического оружия.

В атаке подозревают сирийскую армию и российскую авиацию. Сирийские военные отрицают применение химоружия.

Представитель разведки США рассказал Reuters, что организатором химической атаки, скорее всего, является президент Сирии Башар Асад.

5 апреля Трамп заявил, что после химатаки его отношение к сирийской теме и Асаду "очень сильно изменилось".