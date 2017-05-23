Британия приостановила предвыборную кампанию из-за теракта в Манчестере

В связи со взрывом в Манчестере лидеры британских партий договорились приостановить все мероприятия в рамках предвыборной кампании.

Об этом сообщает The Guardian.

Первой о приостановлении кампании объявила премьер-министр и лидер Консервативной партии Тереза Мэй. Она назвала взрыв в Манчестере "ужасным террористическим актом". В своем выступлении она заявила, что власти работают над изучением деталей инцидента, сообщает Reuters. Впрочем, официально случившееся пока не квалифицировано как теракт.

"Мы работаем над установлением полной информации о том, что полиция рассматривает как ужасный террористический акт", - сказала Мэй.

Во вторник утром, 23 мая, Мэй примет участие в заседании чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

Также все мероприятия, связанные с избирательной кампанией, отменил лидер либеральных демократов Тим Фаррон. Он также выразил соболезнования жертвам и всем пострадавшим от взрыва.

Шотландская национальная партия должна была обнародовать 23 мая свой предвыборный манифест, однако решила перенести событие.

"Правительство Шотландии сотрудничает с шотландской полицией и правительством Великобритании, чтобы обеспечить полное понимание ситуации", - заявила лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен.

Лидер британской оппозиции Джереми Корбин подтвердил, что лейбористы тоже приостанавливают свою предвыборную кампанию.

"Я поговорил с премьер-министром, и мы договорились, что все национальные кампании перед всеобщими выборами будут приостановлены до дальнейшего уведомления", - сказал Корбин.

Старший констебль полиции Манчестера Ян Гопкинс сообщил, что местная полиция работает над расследованием взрыва вместе с силовиками по борьбе с терроризмом и разведкой.

Напомним, вечером 22 мая на самой большой арене Великобритании в Манчестере во время концерта прогремел взрыв, в результате которого, по данным полиции, погибли 19 человек и 50 получили ранения, инцидент предварительно рассматривают как террористический акт.

Ранее в результате теракта, который совершил смертник в столице Афганистана Кабуле погибли 8 человек, а еще 25 получили ранения.

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