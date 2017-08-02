Британия сохранит санкции против России после Brexit - The Times

Великобритания после выхода из ЕС вряд ли будет что-то менять в режиме санкций против стран-парий, таких как Россия.

Об этом пишет The Times, добавляя, что британское правительство сегодня опубликует детали законопроекта, который определит, когда Лондон примет на себя полномочия принятия решений относительно санкций. Сейчас такие решения принимаются на уровне Евросоюза.

Чиновники говорят, что это позволит Британии и далее играть важную роль в санкционном давлении, который вводят в мире для борьбы с терроризмом и агрессией. Самостоятельное принятие решений может привести к тому, что Лондон будет вводить собственные еще более жесткие санкции против России, поскольку он много лет призывал к этому ЕС. Однако, Германия и Италия отвергали эти предложения.

Источники издания отметили, что пока не известно, сможет ли Британия самостоятельно достичь значительных успехов в введении собственных санкций, поскольку такого рода давление лучше работает, если он коллективный. А национальные решения имеют ограниченные возможности.

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Как сообщалось, президент США Дональд Трамп уже ознакомился с окончательным вариантом законопроекта Конгресса о введении более усиленных санкций против России, и собирается подписать его. Законопроект уже поддержали обе палаты американского парламента.