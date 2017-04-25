Британия заявила о готовности нанести превентивный ядерный удар в случае необходимости

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй при необходимости может пойти на нанесение превентивного ядерного удара.

Об этом сообщил британский министр обороны Майкл Фэллон, передает издание Independent.

Данное заявление прозвучало после слов лидера Лейбористской партии (оппозиционной) Джереми Корбина о том, что его политическая сила может не поддержать обновление ядерного арсенала Великобритании.

Фэллон отметил, что Мэй может отдать приказ о нанесении удара ядерным оружием при "самых крайних обстоятельствах", даже если Великобритания не подвергнется до этого момента ядерному удару.

"Мы четко дали понять, что нельзя исключать применение ядерного оружия в качестве первого удара", - сказал Фэллон.

Однако он не стал уточнять, какие именно обстоятельства имеет ввиду.

"Их лучше не указывать и не описывать, что только успокаивало бы наших врагов и делало бы стратегию сдерживания менее надежной", - отметил британский министр.

Как сообщал "Апостроф", Фэллон заявил, что администрация Трампа ужесточила свою позицию в отношении РФ.