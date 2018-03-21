Британская компания Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру - СМИ

Британская аналитическая компания Cambridge Analytica, с которой сотрудничал президент США Дональд Трамп, вмешивалась в выборы по всему миру. Об этом говорится в расследовании Channel 4 News от 19 марта.

Журналист телеканала под видом представителя богатого клиента, который хочет повлиять на волеизъявление на Шри-Ланке, провел с ноября 2017-го по январь 2018 года в гостиницах Лондона серию встреч с главой компании Александром Никсом, управляющим директором Марком Тернбуллом и экспертом по данным Алексом Тайлером. Беседы снимали на скрытую камеру.

По словам руководителей Cambridge Analytica, они влияли на избирательные кампании более 200 раз в ряде стран, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине.

Никс рассказал, что для дискредитации определенного кандидата они могут направить в его дом секс-работниц из Украины. По его словам, украинские девушки "очень красивы, и это работает очень хорошо". Также для получения компромата на политика Никс предложил дать ему взятку, а потом опубликовать видео с получением денег.

Глава компании заявил о возможности использовать фейковые веб-сайты и поддельные удостоверения личности. Тернбулл отметил, что Cambridge Analytica способна вести информационную кампанию через соцсети, применяя различные технологии.

После публикации расследования в компании заявили, что журналисты "грубо исказили" характер разговоров. Никс пояснил, что привел "ряд смехотворных гипотетических сценариев". Позже его отстранили от должности, проинформировала "Русская служба BBC".

19 марта газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 миллионов пользователей Facebook, чтобы помочь Трампу одержать победу на выборах президента США. Компания якобы моделировала поведение пользователей соцсети и показывала им релевантную политическую рекламу.

"Медуза" пишет, что Cambridge Analytica называет себя лидером индустрии с 25-летним опытом, но на самом деле была создана в 2013 году при участии американского миллиардера Роберта Мерсера, одного из главных доноров предвыборного штаба Трампа. Вице-президент компании - Стивен Бэннон, бывший руководитель популярного среди ультраправых консервативного сайта Breitbart и экс-советник Трампа.

В Cambridge Analytica работали несколько человек из Кембриджского университета; у компании есть офисы в США и Великобритании.