Британская разведка MI6 подтвердила, что к сбитому MH17 причастна Россия

Британская разведка MI6 уверена, что ракетная установка, из которой сбили малазийский самолет рейса MH17 в небе над Донбассом, имеет российское происхождение

Об этом говорится в ежегодном докладе комитета по разведке и безопасности парламента Великобритании, сообщает "ДС" со ссылкой на "Радио Свобода".

"Россия ведет информационную войну в массовом масштабе. Один из ранних примеров этого - чрезвычайно интенсивная, многоканальная попытка пропаганды, чтобы убедить мир в том, что Россия не несет ответственности за сбитый самолет MH17 (абсолютная неправда: мы знаем, без всякого сомнения, что российские военные поставляли и потом восстановили ракетную пусковую установку)", - говорится в отчете.

Напомним, в сентябре Украина подписала межправительственный меморандум с Австралией, Бельгией, Малайзией и Нидерландами о политической поддержке уголовного преследования лиц, виновных в сбивании самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН-17 в июле 2014 года над захваченной пророссийскими боевиками Донецкой областью.