Британские компании покидают страну из-за неопределенности с Brexit

Британия теряет свои компании - они уходят в другие страны. А это очень плохой признак для государства. Правда, некоторые пытаются работать сразу на двух рынках - в надежде, что Brexit не поломает им бизнес. Но - от греха подальше - основную часть все-таки переводят.

Из-за неопределенности с Brexit все больше британских компаний выбирают Нидерланды, речь идет уже о переезде 100, еще 325 не исключают возможности такого шага.

Об этом сообщает NOS.

"Нидерланды приобретают все большую популярность у британских компаний. Из- за неопределенности по Brexit 100 компаний уже перешли в нашу страну. Около 325 заявляют, что они очень заинтересованы", - сообщает NOS со ссылкой на Нидерландское агентство по иностранным инвестициям (NFIA).

Компании опасаются последствий Brexit - будут ли они иметь после него доступ к европейскому рынку. Поэтому, львиная доля компаний переезжает в Амстердам, некоторые в Роттердам.

Речь идет о компаниях, связанных с информационными технологиями, финансовыми услугами, рекламой и даже СМИ, которые хотят сохранить вещание в ЕС, имея соответствующую лицензию.

Стоит отметить, что большинство компаний не прощаются с британским рынком, они перемещают часть своих компаний, и таким образом остаются активными на двух рынках.

Как сообщалось, Великобритания обязана покинуть ЕС до 31 октября этого года. При этом Brexit без какой-либо сделки называется наиболее вероятным сценарием.

В Берне состоялась церемония подписания торгового соглашения между Великобританией и Швейцарией. Стороны надеются, что документ станет основой для здоровых экономических отношений между странами в случае любого выхода Великобритании из ЕС - со сделкой или без сделки.

При подписании документа было замечено, что если выход Великобритании из ЕС состоится без сделки, то подписанный документ вступит в силу на следующий же день после Brexit, хотя и на временной основе.

Как известно, Швейцария, не являясь членом ЕС, поддерживает тесные партнерские связи со странами Евросоюза, а также занимает значимое место среди торговых партнеров Великобритании. Соответственно, и Великобритания является важным партнером Швейцарии.

По материалам: Капитал