Британские копы объединили в одно дело инциденты в Солсбери и Эймсбери

Инциденты с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и двух граждан Британии в Эймсбери связаны между собой

Об этом говорится в сообщении британской полиции, передает "ДС" со ссылкой на "сайт 24".

"Мы связали атаку на Скрипалей и события в Эймсбери, где были отравлены Дон Стерджесс и Чарли Роули. Сейчас это - одно производство", - сказано в сообщении.

Среди причин такого решения в полиции выделяют анализ Организации по запрещению химического оружия в Гааге, который подтвердил, что в обоих случаях было использовано вещество одного того же типа, и это - "Новичок".

Также полиция отмечает, что "Новичок" - одно из самых редких веществ в мире и выявление его в двух местах в непосредственной близости друг к другу не может быть совпадением.

Также доказательством связи между обоими случаями назвали "способ, с помощью которого была сделана упаковка".

В британской полиции назвали ее идеальным прикрытием для контрабанды вещества в страну и эффективным способом атаки на Скрипалей.

Напомним, россияне Александр Петров и Руслан Боширов использовали для распрыскивания "новичка" при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля флакон духов Nina Ricci "Premier Jour".

Как сообщала "ДС", ранее 5 сентября в Британии назвали имена российских подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей и объявили их в розыск. Кроме того, были опубликованы их фотографии.