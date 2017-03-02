Британские парламентарии настаивают на сохранении давления на Россию

Глава международного комитета палаты общин британского парламента Криспин Блант, представляя доклад о британо-российских отношениях, заявил что правительство Великобритании должно продолжать призывать к ответу Россию из-за военного конфликта в Сирии, а также по вопросу Крыма, передает РИА «Новости».

«Россия использует возможности, когда ей кажется, что Запад не живет в соответствии со своими идеалами и стандартами. Великобритания должна продолжать призывать Россию к ответу за действия, нарушающие международное гуманитарное право в Сирии или где бы то ни было, не в последнюю очередь, за незаконную аннексию Крыма», — сказал он.

В самом докладе отмечается, что МИД Британии должен прислушиваться к любым предложениям России об урегулировании ситуации на Украине, которые соответствуют международному законодательству.

Касательно ситуации в Сирии, авторы доклада признали, что в настоящее время никакого способа полноценного расследования военных преступления в этой стране нет.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает необходимым усилить давление на российскую сторону.