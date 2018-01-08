Британский фрегат вышел на перехват российских военных кораблей в Ла-Манше

Британские военно-морские силы были вынуждены направить фрегат к проливу Ла- Манш для сопровождения российских военных кораблей, которые приблизились к берегам Великобритании.

Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным издания, несколько российских военных кораблей находились в непосредственной близости к берегам Великобритании в проливе Ла-Манш, из-за чего британские ВМС были вынуждены направить фрегат "Вестминстер" для перехвата и сопровождения кораблей ВМФ РФ.

Напомним, 25 декабря, в день католического Рождества, судно ВМФ Великобритании сопровождал российскую военную лодку, которая проходила рядом с территориальными водами объединенного королевства в Северном море.