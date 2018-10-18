Британский министр торговли также отменил визит в Эр-Рияд

Причиной отмены визита стало исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашогги

Министр торговли Великобритании Лиам Фокс отменил свой визит на инвестиционную конференцию в Эр-Рияде на следующей неделе из-за исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает РБК- Украина, ссылаясь на Twitter журналиста BBC Джеймса Лендейла.

"Срочно: Мне стало известно, что министр торговли (в Великобритании - ред.) Лиам Фокс не поедет на крупную международную конференцию в Саудовской Аравии, которая состоится на следующей неделе на фоне обвинений, что страна стоит за убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги", - написал он.

Напомним, ранее министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра отказался принимать участие в большой инвестиционной конференции в Эр-Рияде.

Отметим, ранее сообщалось, что Великобритания и США могут бойкотировать инвестиционную конференцию в Эр-Рияде из-за исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги. В частности, спонсоры и медиагруппы уже решили не присутствовать на мероприятии, который неофициально называют "Давос в пустыне". Также могут отказаться от участия в конференции министр финансов США Стивен Мнучин и министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс.

Как известно, Турция расследует исчезновение известного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Полиция предполагает, что журналист был убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Сотрудники разведывательных служб США считают, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд может быть причастен к исчезновению в Стамбуле журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги.