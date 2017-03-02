Британский парламент поддержал поправку в план Мэй по Brexit

Палата лордов парламента Великобритании одобрила поправку в предложенный правительством законопроект по выходу из Европейского Союза, сообщает BBC.

За принятие поправки проголосовали 358 членов палаты лордов, против - 256. Отмечается, что внесение поправки в законопроект не окончательное. Документ будет возвращен в нижнюю палату британского парламента - палату общин.

Поправка требует от правительства Терезы Мэй в течение трех месяцев с момента применения статьи 50 Лиссабонского договора о выходе из ЕС внести предложения по защите прав граждан ЕС, которые проживают в Великобритании.

Ранее НВ сообщало, что парламент Великобритании 1 февраля поддержал законопроект, который разрешает премьер-министру Терезе Мэй начать процедуру выхода страны из Евросоюза. Правительство Великобритании планирует задействовать статью 50 Лиссабонского договора о выходе страны из ЕС.

Во время референдума 2016 года за выход Великобритании из ЕС высказался 51,9% проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступили 48,1% избирателей.