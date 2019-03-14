Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Парламент Великобритании проголосовал за то, чтоб попросить ЕС о переносе Brexit с 29 марта на более поздний срок.

За это решение проголосовали 412 депутатов, 202- проголосовали против, сообщает BBC.

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Brexit может быть отложен на три месяца, до 30 июня, если депутаты поддержат ее соглашение по выходу из ЕС на следующей неделе.

В случае, если за соглашение не проголосуют, по словам Мєй, она будет просить более длительную отсрочку, но любая задержка должна быть согласована с остальными 27-ю странами ЕС.

Ранее сегодня, палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения нового референдума о выходе страны из Европейского Союза.